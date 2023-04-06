В нынешнем сезоне лондонский Челси пополнил свой состав сразу 15 новыми футболистами. Издание Goal опубликовало рейтинг приобретений "пенсионеров".
Вот так Банально не хватило места: Мудрик переодевается в коридоре, а не в раздевалке Челси
Мудрик на дне
Украинский вингер оказался в конце списка трансферов Челси. На последнем месте рейтинга нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, а на предпоследнем – бывший игрок Шахтера.
Вердикт авторов рейтинга выглядит нелестным для Михаила.
"В отличие от Фернандеса первые три месяца Мудрика в Челси стали огромным разочарованием.
"Синие" выиграли погоню за высоко оцененного украинца, опередив Арсенал, но кроме обнадеживающего дебюта со скамейки запасных против Ливерпуля на "Энфилде" в феврале он выглядел как рыба на суше.
Мудрик еще не открыл счет своих голов за Челси, несмотря на то, что имел шансы, и, похоже, физически не готов к требованиям футбола АПЛ.
Плохие выступления бывшего вингера донецкого Шахтера уже становятся поводом для беспокойства для официальных лиц клуба накануне лета, которое, вероятно, будет делать серьезные изменения на поле и за его пределами", – говорится в характеристике Мудрика.
Во главе рейтинга находится один из героев ЧМ-2022 аргентинец Энцо Фернандес. Хавбек быстро вписался в игру Челси и стал основным игроком "синих".
Рейтинг трансферов Челси сезона 2022/23 по версии GOAL
- 1. Энцо Фернандес;
- 2. Уэсли Фофана;
- 3. Жоау Феликс;
- 4. Бенуа Бадьяшиль;
- 5. Чезаре Казадеи;
- 6. Калиду Кулибали;
- 7. Рахим Стерлинг;
- 8. Нони Мадуэке;
- 9. Марк Кукурелья;
- 10. Денис Закария;
- 11. Корни Чуквуемека;
- 12. Давид Фофана;
- 13. Габриэль Слонина;
- 14. Михаил Мудрик ;
- 15. Пьер-Эмерик Обамеянг.