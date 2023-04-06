В нынешнем сезоне лондонский Челси пополнил свой состав сразу 15 новыми футболистами. Издание Goal опубликовало рейтинг приобретений "пенсионеров".

Вот так Банально не хватило места: Мудрик переодевается в коридоре, а не в раздевалке Челси

Мудрик на дне

Украинский вингер оказался в конце списка трансферов Челси. На последнем месте рейтинга нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, а на предпоследнем – бывший игрок Шахтера.

Вердикт авторов рейтинга выглядит нелестным для Михаила.

"В отличие от Фернандеса первые три месяца Мудрика в Челси стали огромным разочарованием.

"Синие" выиграли погоню за высоко оцененного украинца, опередив Арсенал, но кроме обнадеживающего дебюта со скамейки запасных против Ливерпуля на "Энфилде" в феврале он выглядел как рыба на суше.

Мудрик еще не открыл счет своих голов за Челси, несмотря на то, что имел шансы, и, похоже, физически не готов к требованиям футбола АПЛ.

Плохие выступления бывшего вингера донецкого Шахтера уже становятся поводом для беспокойства для официальных лиц клуба накануне лета, которое, вероятно, будет делать серьезные изменения на поле и за его пределами", – говорится в характеристике Мудрика.

Во главе рейтинга находится один из героев ЧМ-2022 аргентинец Энцо Фернандес. Хавбек быстро вписался в игру Челси и стал основным игроком "синих".

Рейтинг трансферов Челси сезона 2022/23 по версии GOAL

1. Энцо Фернандес;

2. Уэсли Фофана;

3. Жоау Феликс;

4. Бенуа Бадьяшиль;

5. Чезаре Казадеи;

6. Калиду Кулибали;

7. Рахим Стерлинг;

8. Нони Мадуэке;

9. Марк Кукурелья;

10. Денис Закария;

11. Корни Чуквуемека;

12. Давид Фофана;

13. Габриэль Слонина;

14. Михаил Мудрик ;

; 15. Пьер-Эмерик Обамеянг.

Напомним, что Михаил Мудрик за 8 матчей в составе Челси отметился лишь 1 ассистом. В последнее время украинец чаще оказывается на скамейке запасных. Возможно с появлением на тренерском мостике "пенсионеров" Фрэнка Лэмпарда Мудрик сможет продемонстрировать свои лучшие качества. Доказать ошибочность рейтинга 22-летний вингер будет иметь возможность в ближайшем матче АПЛ против Вулверхэмптона. Игра состоится в субботу, 8 апреля.