В нинішньому сезоні лондонський Челсі поповнив свій склад одразу 15 новими футболістами. Видання Goal опублікувало рейтинг придбань "пенсіонерів".

Оце так Банально не вистачило місця: Мудрик перевдягається у коридорі, а не у роздягальні Челсі

Мудрик на дні

Український вінгер опинився в кінці списку трансферів Челсі. На останньому місці рейтингу нападник П’єр-Емерік Обамеянг, а на передостанньому – колишній гравець Шахтаря.

Вердикт авторів рейтингу виглядає невтішним для Михайла.

"На відміну від Фернандеса, перші три місяці Мудрика в Челсі стали величезним розчаруванням.

"Сині" виграли гонитву за високо оціненого українця, випередивши Арсенал, але окрім обнадійливого дебюту з лави запасних проти Ліверпуля на "Енфілді" в лютому, він виглядав як риба на суші.

Мудрик ще не відкрив рахунок своїх голів за Челсі попри те, що мав шанси, і, схоже, фізично не готовий до вимог футболу АПЛ.

Погані виступи колишнього вінгера донецького Шахтаря вже стають приводом для занепокоєння для офіційних осіб клубу напередодні літа, яке, ймовірно, робитиме серйозні зміни на полі та за його межами", – йдеться у характеристиці Мудрика.

На чолі рейтингу знаходиться один з героїв ЧС-2022 аргентинець Енцо Фернандес. Хавбек швидко вписався у гру Челсі та став основним гравцем "синіх".

Рейтинг трансферів Челсі сезону 2022/23 за версією GOAL

1. Енцо Фернандес;

2. Веслі Фофана;

3. Жоау Фелікс;

4. Бенуа Бадьяшіль;

5. Чезаре Казадеї;

6. Каліду Кулібалі;

7. Рахім Стерлінг;

8. Ноні Мадуеке;

9. Марк Кукурелья;

10. Деніс Закарія;

11. Карні Чуквуемека;

12. Давід Фофана;

13. Габріель Слоніна;

14. Михайло Мудрик ;

; 15. П’єр-Емерік Обамеянг.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик за 8 матчів у складі Челсі відзначився лише 1 асистом. Останнім часом українець частіше опиняється на лаві запасних. Можливо з появою на тренерському містку "пенсіонерів" Френка Лемпарда Мудрик зуміє продемонструвати свої найкращі якості. Довести помилковість рейтингу 22-річний вінгер матиме можливість у найближчому матчі АПЛ проти Вулверхемптона. Гра відбудеться у суботу, 8 квітня.