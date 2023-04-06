Неудачные результаты в чемпионате Англии принудили боссов Челси к переменам на тренерском мостике. После увольнение Грэма Поттера команду Михаила Мудрика возглавил Фрэнк Лэмпард.

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Второе пришествие Лэмпарда

Соглашение с Лэмпардом будет действовать до завершения сезона. В составе "синих" Лэмпард совершил выдающуюся карьеру, выступая с 2001 по 2014 год. Вместе с Челси он трижды выигрывал Премьер-лигу, а также Лигу чемпионов сезона 2011/12.

Мы рады приветствовать Фрэнка с возвращением на "Стэмфорд Бридж". Фрэнк является членом Зала славы Премьер-лиги и легендой этого клуба. Продолжая наш тщательный и исчерпывающий процесс поиска постоянного главного тренера, мы хотим предоставить клубу и нашим болельщикам четкий и стабильный план на весь сезон. Мы хотим дать себе все шансы на успех, и Фрэнк обладает всеми характеристиками и качествами, необходимыми для того, чтобы привести нас к финишу,

– говорится в заявлении совладельцев клуба Тодда Боэли и Бехдада Эгбали.

Во время тренерской карьеры Фрэнк уже возглавлял "синих" с 2019 по 2021 год. Под его руководством Челси сыграли 84 матча, в которых одержали 44 победы, 15 ничьих и потерпели 25 поражений.

Кроме Челси, Лэмпард возглавлял Дерби Каунти (2018-2019), а также тренировал Эвертон Виталия Миколенко (2022-2023).

К слову. Свой первый матч новоназначенный тренер Челси проведет 8 апреля против Вулверхэмптона. После 29 сыгранных матчей "синие" занимают 11-ю строчку АПЛ. Также команда Мудрика продолжает выступления в Лиге чемпионов, где их ждет четвертьфинальный поединок против мадридского Реала.