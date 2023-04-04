Ряд игроков "аристократов" не имеют возможности подготовиться к тренировочному процессу в клубной раздевалке. Все по банальной причине – футболистам не хватает места.
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Перенаселение в раздевалке Челси
Лондонский коллектив активно поработал на трансферном рынке. Челси подошел к приобретению новых кадров с фанатизмом. Теперь это вылилось в такую проблему – в раздевалке "пенсионеров" недостаточно места для всех, поэтому определенные футболисты вынуждены переодеваться на земле или в коридоре.
Когда команду еще тренировал Грэм Поттер, после обилия приобретений раздевалки Челси переформатировали. Однако игрокам все равно не хватало места. Среди переодевающихся в проходе есть и новички, а именно Михаил Мудрик и Нони Мадуэке. К тому же из футболистов формируют больше команды, однако с меньшим количеством в ней игроков. К примеру, футболисты играют 9 на 9, а не 11 на 11, опять же все из-за слишком большого количества исполнителей в команде.
Напомним, что зимой столичный коллектив договорился о сотрудничестве сразу же с 11 футболистами, среди которых Михаил Мудрик, Энцо Фернандес, Нони Мадуэке, Жоау Феликс и другие.
"Аристократы" в текущем сезоне
- Дела Челси в нынешней кампании идут откровенно не лучшим образом. "Пенсионеры" занимают 11 строчку Английской Премьер-лиги, на 5 очков отставая хотя бы от зоны Лиги Конференций.
- Неудачи лондонского коллектива связывают как раз с большим количеством новоиспеченных футболистов.
- Что касается внутренних кубков, то "аристократы" также упустили шансы на триумф. Сначала Челси еще в 1/32 финала вылетел из Кубка Англии от МанСити, а затем и из розыгрыша Кубка английской лиги в 1/16 и снова от "голубых".
- Единственная надежда "аристократов" на текущий сезон - Лига чемпионов, где в четвертьфинале они встретятся с действующим обладателем титула Реал Мадридом.