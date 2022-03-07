Могут воспользоваться войной: у Ломаченко хотят отобрать чемпионские поединки

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что уже почти улажены все вопросы в переговорах о потенциальном поединке абсолютного чемпиона легкого веса Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO) и обладателя титула WBC Дэвина Хейни (27-0, 15 KO).

До нападения России на Украину СМИ сообщали, что главным претендентом на поединок с Камбососом был Василий Ломаченко. Пока украинский эксчемпион в рядах терробороны защищает родной Белгород-Днестровский от российских оккупантов.

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"Предыдущая дата боя – 4 июня. Стараемся закрыть соглашение в ближайшее время. Переговорами занимается стриминг DAZN. Они озвучили предложение нам и промоутеру Камбососа Лу Дибелле. Надеемся, мы скоро все согласуем и официально объявим о поединке", – сказал Хирн.

Также промоутер прокомментировал ситуацию в Украине:

Украина? Очень неприятная ситуация... Но нет, мы не пользуемся этим, не пытаемся извлечь выгоду из этой ситуации. Просто Камбососу больше нужен бой с Хейни. Без его титула он не станет настоящим абсолютом. Поэтому именно этот бой всегда был для него более приоритетным,

– подытожил Хирн.

Ломаченко должен сразиться с Камбососом

Инсайдер Майк Копинджер сообщил, что Камбосос проведет первую титульную защиту 5 июня в Австралии. Соперником Джорджа в следующем бою станет украинец Василий Ломаченко или чемпион WBC Девин Хейни.

Эгис Климас, менеджер украинца, заявил, что промоутеры Ломаченко уже сделали предложение австралийцу.

В последний момент конкуренцию Ломаченко в борьбе за бой против Камбососа может составить также Раян Гарсия.

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