Камбосос продолжает активную подготовку к новым поединков после победы над 24-летним американским бойцом Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО).
К слову WBO назначила Камбососу защиту титула против Ломаченко, – журналист
"Беглый огонь. Следите за обновлениями", – прокомментировал Джордж свежий ролик, где он наносит быстрые и сильные удары по мешку.
Камбосос подерется с Ломаченко
- Накануне инсайдер Майк Копинджер сообщил, что Камбосос проведет первую титульную защиту 5 июня в Австралии. Соперником Джорджа в следующем бою станет украинец Василий Ломаченко или чемпион WBC Девин Хейни.
- Эгис Климас, менеджер украинца, заявил, что промоутеры Ломаченко уже сделали предложение австралийцу.
- В последний момент конкуренцию Ломаченко в борьбе за бой против Камбососа может составить также Райан Гарсия.