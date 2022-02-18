Камбосос продолжает активную подготовку к новым поединков после победы над 24-летним американским бойцом Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО).

К слову WBO назначила Камбососу защиту титула против Ломаченко, – журналист

"Беглый огонь. Следите за обновлениями", – прокомментировал Джордж свежий ролик, где он наносит быстрые и сильные удары по мешку.

Камбосос подерется с Ломаченко