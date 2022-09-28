Гвоздик: Если бы не он, то я бы продолжал заниматься бизнесом

Спортсмен закончил с боксом в 2020 году и начал заниматься бизнесом. Однако планы его изменились, он решил уже вернуться на ринг, поскольку потерял свой основной доход.

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В интервью для сайта 24 канала он рассказал, кто помешал его бизнесу.

Кстати, здесь можно сказать "спасибо", мне кажется, человеку, которого ненавидит вся Украина. Благодаря ей я возвращаюсь в бокс (смеется),

– сказал Гвоздик.

На кого вы намекаете?

"Президент напавшей на нас страны. Это шутка конечно. Если бы не он, то я бы продолжал заниматься бизнесом", – добавил боксер.

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