Гвоздик: Если бы не он, то я бы продолжал заниматься бизнесом
Спортсмен закончил с боксом в 2020 году и начал заниматься бизнесом. Однако планы его изменились, он решил уже вернуться на ринг, поскольку потерял свой основной доход.
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В интервью для сайта 24 канала он рассказал, кто помешал его бизнесу.
Кстати, здесь можно сказать "спасибо", мне кажется, человеку, которого ненавидит вся Украина. Благодаря ей я возвращаюсь в бокс (смеется),
– сказал Гвоздик.
На кого вы намекаете?
"Президент напавшей на нас страны. Это шутка конечно. Если бы не он, то я бы продолжал заниматься бизнесом", – добавил боксер.
Что известно о боксере
- Александр Гвоздик – представитель "золотой" сборной Украины, зажигавшей на Олимпийских играх в Лондоне 2012. Тогда боксер из Харькова получил бронзовую награду.
- После Олимпиады вместе с другими украинскими "олимпийцами" Гвоздик принял участие в проекте "Украинские атаманы", выступавших во Всемирной серии бокса (WSB). Александр выиграл все бои в WSB. В 2014 году боксер начал карьеру в профессионалах, выступая в основном в США.
- Украинец выиграл 17 поединков подряд (14 нокаутом) и получил титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе.