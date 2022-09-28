Гвоздик: Якби не він, то я би продовжував займатися бізнесом
Спортсмен закінчив з боксом у 2020 та почав займатися бізнесом. Однак плани його змінилися, він вирішив вже ж таки повернутися на ринг, оскільки втратив свій основний дохід.
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В інтерв'ю для сайту 24 каналу він розповів, хто завадив його бізнесу.
До речі, тут можна сказати "дякую", мені здається, людині, яку ненавидить вся Україна. Завдяки їй я повертаюся у бокс (сміється),
– сказав Гвоздик.
На кого ви натякаєте?
"Президент країни, яка на нас напала. Це жарт звичайно. Якби не він, то я би продовжував займатися бізнесом", – додав боксер.
Що відом про боксера
- Олександр Гвоздик – представник "золотої" збірної України, яка запалювала на Олімпійських іграх у Лондоні 2012. Тоді боксер з Харкова здобув бронзову нагороду.
- Після Олімпіади разом з іншими українськими "олімпійцями" Гвоздик взяв участі у проєкті "Українські отамани", які виступали у Всесвітній серії боксу (WSB). Олександр виграв усі бої в WSB. У 2014 році боксер розпочав кар'єру у професіоналах, виступаючи здебільшого у США.
- Українець виграв 17 поєдинків поспіль (14 нокаутом) і здобув титул чемпіона світу WBC у напівважкій вазі.