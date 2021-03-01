Можно хотя бы 10 минут времени: экс-звезда МанСити Яя Туре хотел сыграть за Олимпик
Олимпик 28 февраля сыграл на выезде против Миная в рамках 16 тура УПЛ. Тренер дончан Яя Туре хотел выйти на несколько минут в матче, но получил отказ от главного тренера Юрия Калитвинцева.
Источник:"Большой футбол"
Недавно легендарный футболист Манчестер Сити Яя Туре вернулся в Украину и вошел в тренерский штаб Олимпика.
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Хотел выйти на поле
Бывший футболист разговаривал с главным тренером Олимпика перед матчем с Минаем. Ивуариец попросил Юрия Калитвинцева получить хотя бы 10 минут игрового времени на поле, но получил категорический отказ: "Яя Туре – футбольный человек. Однако сейчас он должен забыть, что в прошлом был футболистом. Сейчас он – тренер с большим желанием и опытом"
Он хорошо подсказывает футболистам. Думаю, это боевая единица, которая серьезно усилит наш клуб,
– заявил Калитвинцев.
К слову, матч завершился победой Миная 2:1. Все голы команды забили в первом тайме. За донецкий клуб единственным результативным ударом отметился Нкенг.
Карьера Яя Туре в Украине
- В январе 2004 года подписал контракт с донецким Металлургом, в составе которого провел почти два сезона. Футболист преимущественно выполнял роль разрушителя атак соперника, но даже успел трижды отличиться во владениях других команд.
- В начале сезона-2005-2006 перешел в греческий Олимпиакос.
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