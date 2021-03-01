Олимпик 28 февраля сыграл на выезде против Миная в рамках 16 тура УПЛ. Тренер дончан Яя Туре хотел выйти на несколько минут в матче, но получил отказ от главного тренера Юрия Калитвинцева.

Недавно легендарный футболист Манчестер Сити Яя Туре вернулся в Украину и вошел в тренерский штаб Олимпика.

К теме Минай в меньшинстве победил Олимпик: Цимбалюка с поля забрала "скорая" – видео

Хотел выйти на поле

Бывший футболист разговаривал с главным тренером Олимпика перед матчем с Минаем. Ивуариец попросил Юрия Калитвинцева получить хотя бы 10 минут игрового времени на поле, но получил категорический отказ: "Яя Туре – футбольный человек. Однако сейчас он должен забыть, что в прошлом был футболистом. Сейчас он – тренер с большим желанием и опытом"

Он хорошо подсказывает футболистам. Думаю, это боевая единица, которая серьезно усилит наш клуб,

– заявил Калитвинцев.

К слову, матч завершился победой Миная 2:1. Все голы команды забили в первом тайме. За донецкий клуб единственным результативным ударом отметился Нкенг.

Карьера Яя Туре в Украине