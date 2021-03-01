Можна хоча б 10 хвилин часу: ексзірка МанСіті Яя Туре хотів зіграти за Олімпік
Олімпік 28 лютого зіграв на виїзді проти Минаю у рамках 16 туру УПЛ. Тренер донеччан Яя Туре хотів вийти на декілька хвилин у матчі, але отримав відмову від головного наставника Юрія Калитвинцева.
Джерело:"Великий футбол"
Нещодавно легендарний футболіст Манчестер Сіті Яя Туре повернувся в Україну та увійшов у тренерський штаб Олімпіка.
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Хотів вийти на поле
Колишній футболіст мав розмову з головним тренером Олімпіка перед матчем з Минаєм. Івуарієць попросив Юрія Калитвинцева отримати бодай 10 хвилин ігрового часу на полі, але отримав категоричну відмову: "Яя Туре – футбольна людина. Однак зараз він повинен забути, що у минулому був футболістом. Зараз він – тренер з великим бажанням та досвідом"
Він гарно підказує футболістам. Думаю, це бойова одиниця, яка серйозно підсилить наш клуб,
– заявив Калитвинцев.
До слова, матч завершився перемогою Минаю 2:1. Всі голи команди забили у першому таймі. За донецький клуб єдиним результативним ударом відзначився Нкенг.
Кар'єра Яя Туре в Україні
- У січні 2004 року підписав контракт з донецьким Металургом, у складі якого провів майже два сезони. Футболіст переважно виконував роль руйнівника атак суперника, але навіть встиг тричі відзначитись у володіннях інших команд.
- На початку сезону-2005-2006 перейшов до грецького Олімпіакоса.
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