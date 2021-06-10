Может займемся собственной страной, – российский комментатор раскритиковал скандал с формой

Россия продолжает раздувать скандал вокруг формы сборной Украины на Евро-2020. Этой теме в российских СМИ уделено больше внимания, чем самой сборной Украины.

Такая ситуация не всем в России нравится. Среди них и комментатор Дмитрий Губерниев.

"Все звонят и спрашивают о форме украинской футбольной сборной! Парни, спросите о нашей команде? О нашем футболе? О его развитии? О зарплатах детских тренеров? Может, мы займемся собственной страной и развитием спорта в ней, наконец?" – написал Губерниев.

К теме Украине грозит наказание за матч в новой форме на Евро-2020: угрозы россиян

Хотя сам комментатор тоже немало внимания привлек к форме сборной Украины. И все в духе российской пропаганды. Ведь после презентации формы он заявлял, что Украина может нарисовать там хоть Аляску, хоть Африку. И саму форму называл политизированной.

Ситуация с формой сборной Украины: главное