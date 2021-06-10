Така ситуація не всім у Росії довподоби. Серед них і коментатор Дмитро Губернієв.

"Всі дзвонять і питають про форму української футбольної збірної! Хлопці, запитаєте про нашу команду? Про наш футбол? Про його розвиток? Про зарплати дитячих тренерів? Може, ми займемося власною країною і розвитком спорту в ній, нарешті?", – написав Губернієв.

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Хоча сам коментатор теж чимало уваги привернув до форми збірної України. І все в дусі російської пропаганди. Адже після презентації форми він заявляв, що Україна може намалювати там хоч Аляску, хоч Африку. І саму форму називав політизованою.

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