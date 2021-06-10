Такая ситуация не всем в России нравится. Среди них и комментатор Дмитрий Губерниев.
"Все звонят и спрашивают о форме украинской футбольной сборной! Парни, спросите о нашей команде? О нашем футболе? О его развитии? О зарплатах детских тренеров? Может, мы займемся собственной страной и развитием спорта в ней, наконец?" – написал Губерниев.
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Хотя сам комментатор тоже немало внимания привлек к форме сборной Украины. И все в духе российской пропаганды. Ведь после презентации формы он заявлял, что Украина может нарисовать там хоть Аляску, хоть Африку. И саму форму называл политизированной.
Ситуация с формой сборной Украины: главное
- 6 июня была представлена форма сборной Украины. На ней изображен контур страны, включая оккупированный Крым. А также лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!".
- В тот же день в России из-за формы поднялся серьезный скандал. Россияне требовали запретить эту форму.
- В УЕФА 7 июня ответили, что форма утверждена для участия в Евро-2020.
- Однако 8 июня Российский футбольный союз подал официальную жалобу в УЕФА, мотивируя тем, что форма содержит "политический контекст".
- 10 июня УЕФА вынесла решение относительно формы сборной Украины. Контур Украины и лозунг "Слава Украине!" разрешили оставить. Однако лозунг "Героям слава!" требуют убрать.
- Украинская ассоциация футбола обратилась к УЕФА с просьбой оставить этот лозунг на форме.