Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь искренне радуется, что черниговская команда вышла в еврокубки. Он считает, что этот сезон был самым успешным для клуба из Чернигова.

Своими впечатлениями после матча с "Зарей" наставник поделился в эфире "ПроФутбола".

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По его словам, этот сезон стал самым успешным для команды из Чернигова. За такое короткое время в Премьер-лиге "Десне" удалось показать великолепные результаты.

56-летнему специалисту хочется, чтобы следующий сезон был не хуже.

Футболисты не заглядывают далеко в будущее, а играют от матча к матчу. У команды было огромное желание выйти в еврокубки и поиграть с известными клубами заграницы, что им и удалось сделать.

Может, ущипнуть себя или кого-то, что "Десна" попала в еврокубки. Могли и в группу, но будем бороться в квалификации и пытаться попасть в групповой раунд,

– сказал Рябоконь.

Добавим, что "Десна" заняла четвертое место в УПЛ и впервые в своей истории оформила выход в еврокубки.

Рябоконь в "Десне": главное