Может, ущипнуть себя, – наставник "Десны" об историческом выходе в еврокубки
Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь искренне радуется, что черниговская команда вышла в еврокубки. Он считает, что этот сезон был самым успешным для клуба из Чернигова.
Своими впечатлениями после матча с "Зарей" наставник поделился в эфире "ПроФутбола".
К теме: "Заря" и "Десна" не определили сильнейшего и подарили "Динамо" путевку в Лигу чемпионов: видео
Вошли в историю клуба
По его словам, этот сезон стал самым успешным для команды из Чернигова. За такое короткое время в Премьер-лиге "Десне" удалось показать великолепные результаты.
56-летнему специалисту хочется, чтобы следующий сезон был не хуже.
Футболисты не заглядывают далеко в будущее, а играют от матча к матчу. У команды было огромное желание выйти в еврокубки и поиграть с известными клубами заграницы, что им и удалось сделать.
Может, ущипнуть себя или кого-то, что "Десна" попала в еврокубки. Могли и в группу, но будем бороться в квалификации и пытаться попасть в групповой раунд,
– сказал Рябоконь.
Добавим, что "Десна" заняла четвертое место в УПЛ и впервые в своей истории оформила выход в еврокубки.
Рябоконь в "Десне": главное
- В сезоне 1982 года выступал за черниговскую команду, в составе которой получил серебряную медаль среди команд второй лиги.
- После завершения сезона 2009/10 в Первой лиге черниговскую "Десну", которую в то время тренировал Рябоконь, исключили из ПФЛ. Рябоконь с частью игроков перешли во "Львов".
- С 2012 года снова возглавил черниговскую команду. В 2017 году "Десна" заняла второе место в Первой лиге и получила право выйти в Премьер-лигу, однако клуб не прошел аттестацию и остался в Первой лиге.
- 25 июля 2018 дома провела дебютный поединок в Премьер-лиге в матче против "Шахтера" (0:2).