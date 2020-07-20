Може, вщипнути себе: наставник "Десни" про історичний вихід у єврокубки
Головний тренер "Десни" Олександр Рябоконь щиро радіє, що чернігівська команда вийшла у єврокубки. Він вважає, що цей сезон був найбільш успішним для клубу з Чернігова.
Своїми враженнями після матчу з "Зорею" поділився наставник у ефірі "ПроФутболу".
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Ввійшли в історію клубу
За його словами, цей сезон став найуспішнішим для команди з Чернігова. За такий короткий час у Прем'єр-лізі "Десні" вдалось показати чудові результати.
56-річному фахівцю хочеться, щоб наступний сезон був не гіршим.
Футболісти не заглядають далеко у майбутнє, а грають від матчу до матчу. У команди було величезне бажання вийти в єврокубки та пограти з відомими клубами закордону, що їм і вдалось зробити.
Може, вщипнути себе або когось, що "Десна" потрапила в єврокубки. Могли і в групу, але будемо боротися в кваліфікації і намагатися потрапити у груповий раунд,
– сказав Рябоконь.
Додамо, що "Десна" посіла четверте місце в УПЛ та вперше у своїй історії оформила вихід до єврокубків.
Рябоконь у "Десні": головне
- У сезоні 1982 року виступав за чернігівську команду, у складі якої отримав срібну медаль серед команд другої ліги.
- Після завершення сезону 2009/10 у Першій лізі чернігівську "Десну", яку на той час тренував Рябоконь, було виключено з ПФЛ. Рябоконь з частиною гравців перейшли до "Львова".
- Із 2012 року знову очолив чернігівську команду. 2017 року "Десна" посіла друге місце в Першій лізі й здобула право вийти до Прем'єр-ліги, однак клуб не пройшов атестацію і лишився в Першій лізі.
- 25 липня 2018 вдома провела дебютний поєдинок у Прем'єр-лізі у матчі проти "Шахтаря" (0:2).