Головний тренер "Десни" Олександр Рябоконь щиро радіє, що чернігівська команда вийшла у єврокубки. Він вважає, що цей сезон був найбільш успішним для клубу з Чернігова.

Своїми враженнями після матчу з "Зорею" поділився наставник у ефірі "ПроФутболу".

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За його словами, цей сезон став найуспішнішим для команди з Чернігова. За такий короткий час у Прем'єр-лізі "Десні" вдалось показати чудові результати.

56-річному фахівцю хочеться, щоб наступний сезон був не гіршим.

Футболісти не заглядають далеко у майбутнє, а грають від матчу до матчу. У команди було величезне бажання вийти в єврокубки та пограти з відомими клубами закордону, що їм і вдалось зробити.

Може, вщипнути себе або когось, що "Десна" потрапила в єврокубки. Могли і в групу, але будемо боротися в кваліфікації і намагатися потрапити у груповий раунд,

– сказав Рябоконь.

Додамо, що "Десна" посіла четверте місце в УПЛ та вперше у своїй історії оформила вихід до єврокубків.

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