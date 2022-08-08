Срна заинтриговал возможным возвращение Де Дзерби в Шахтер

Донецкий Шахтер готовится к сезону-2022/2023 под руководством нового наставника Игоря Йовичевича. Хорват заменил на тренерском мостике Роберто Де Дзерби.

Срна: Моя дверь всегда будет для него открыта

из-за войны итальянский специалист досрочно разорвал сотрудничество с Шахтером. 11 июля стало известно, что Роберто Де Дзерби простился с "горняками" по обоюдному согласию обеих сторон.

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Директор по футболу в донецкой команде Дарио Срна рассказал о последнем разговоре Де Дзерби. Он полностью понимает такое решение итальянского специалиста. Шахтер и Роберто разошлись мирно пожав руки.

Срна заверил, что его дверь всегда открыта для бывшего наставника горняков, поэтому Дарио уверен, что в будущем дороги Де Дзерби и Шахтера могут снова пересечься.

Я понимаю его выбор. Роберто – хороший человек, и когда он сказал мне, что хочет разорвать контракт, я пообещал ему, что мы встретимся снова. Моя дверь всегда будет для него открыта. Я уверен, что это было не "Прощай", а скорее, "До свидания",

– сказал Срна.

Новым клубом в тренерской карьере Де Дзерби мог стать клуб французской Лиги 1 – Марсель. Однако руководство команды не захотело итальянского наставника из-за неудовлетворительных результатов во главе Шахтера. Потому Роберто продолжает искать себе новый клуб.

Карьера Де Дзерби в Шахтере: главное