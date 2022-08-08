Рома – Шахтер 5:0

Голы: Пеллегрини, 19, Манчини, 41, Конопля, 45+1 (авт.), Заниоло, 59, Бове, 87

Донецкому клубу наконец-то удалось договориться о товарищеском матче против Ромы. Поединок прошел на переполненном "Стадио Олимпико" в Риме. Все билеты на встречу были проданы еще за два дня до начала матча. Более 65 тысяч фанатов заполнили трибуны стадиона, пишет 24 канал.

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Уже с первых минут Мудрик начал творить магию на футбольном поле. Он едва не повторил гол в ворота Аякса, пройдя несколько соперников. Но на этот раз Михаил находился в почти нулевом углу, поэтому пробил выше ворот.

Мдурик снова угрожал защите соперника, но мяч отскочил под удар партнеру по команде, пробившему прямо туда, где находился голкипер "волков" Патрисиу.

На 19-й минуте счет в матче стал 1:0 в пользу Ромы. Пеллегрини обыгрался в стеночку с партнерами по команде и легко обыграл Трубина.

Шахтер ответил дальним выстрелом Судакова, пробившим над перекладиной.

Рома делала все, что хотела

Дыбала классно забросил на ход Заниоло, но тот не смог переиграть Трубина.

Уже через несколько минут Дыбала сам угрожал владением "горняков". Но с его выстрелом тоже справился Трубин.

Рома, которая хотела, и делала на части поля Шахтера. Стойка спасла владение дончан на 39-й минуте.

Мудрик очень грубо ошибся у собственной штрафной, отдал прямо на игрока Ромы, атаку которой результативно закончил Манчини – 2:0.

Уже в компенсированное к первому матчу время еще один гол влетел в ворота Шахтера. Мяч рикошетом от ноги Конопли после прострела Матыча залетел в свои ворота. Автогол от Ефима и 3:0 в пользу соперника.

Именно с таким разгромным счетом завершился первый тайм.

Продолжение избиения

После перерыва продолжилось избиение Шахтера. На 59-й минуте Рома классно выбежала в контратаку, которую успешно закончил Заниоло, запихнув мяч среди голкипера дончан – 4:0.

Бондаренко пробил в дальний угол – Патрисиу легко справился с ударом.

Пеллегрини классно пробил из-за пределов штрафной. Лишь стойка спасла ворота Пятова, от спины которого мяч чуть не залетел в сетку, но вылетел на угловой.

В конце матча счет стал 5:0. Рома организовала стремительную атаку, которую окончил Бове.

Шахтер разгромно проиграл Рому в Риме.

Видеообзор матча Рома – Шахтер