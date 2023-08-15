После начала полномасштабной войны России против Украины цивилизованный спорт стал изолироваться от террористов. Команды и сборные из РФ не допускают к международным турнирам.

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Кроме того, УЕФА отменил все мероприятия на территории России. Правда, не все известные звезды осуждают войну и готовы уезжать в РФ на выставочные матчи зарабатывать кровавые деньги.

Циничное мероприятие от россиян

В феврале два эксигрейца сборной Франции Эрик Абидаль и Бакари Санья поехали в Москву на так называемый "Кубок легенд". Теперь же новые знаменитости решили порадовать поклонников войны своей игрой.

Как сообщают российские так называемые СМИ, 9 сентября в столице страны-террористки пройдет матч памяти Ильи Цымбаларя. Участие в этой игре решили принять следующие легенды футбола:

Флоран Молуда

Сантьяго Каньисарес

Фернандо Морьентес

Эммануэль Адебайор

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Чем известен Илья Цымбаларь

Этот матч выглядит особенно цинично, ведь Илья был уроженцем Одессы и имел украинское гражданство. В 1992 полузащитник провел три матча за сборную Украины.

Впрочем, после этого Илья решил взять российский паспорт и стал представлять их сборную. На родине хавбек поиграл за СКА Одессу и Черноморец, в то время как в РФ он представлял Спартак, Локомотив и Анжи. Впрочем, именно в Черноморце Цимбалар сделал себе имя.

Черноморец с большим изумлением и чувством возмущения узнал о матче памяти Ильи Цымбаларя в России. Воспитанник нашего клуба, человек, сделавший в Одессе себе имя. Именно в родную Одессу вернулся Илья, чтобы усовершенствовать тренерское мастерство и делиться опытом с молодежью. К сожалению, многое футбольный мастер так и не успел сделать. В Одессе Илья Цымбаларь похоронен. В 2016 году на нашем стадионе был сыгран матч памяти Ильи Цимбаларя. На игру прибыло немало звезд, с которыми Илья играл рядом в течение своей звездной карьеры. Но многие его "друзья" проигнорировали мероприятие, коварно прикрываясь "беспокойной ситуацией в Одессе". Эти игроки наплевали на память об одноклубнике и друге,

– отреагировал на новость одесский Черноморец.

В России Цымбаларь также работал и тренером с 2003 по 2011 годы. После этого Цимбалар вернулся в Одессу. Там он умер в 2013 году от болезни сердца. Илья похоронен на Тоировском кладбище Одессы.

2023 год, бурлит война. Каждый день Москва забрасывает ракетами Украину, под огнем родная для Ильи Одесса. Верх цинизма уничтожать Одессу и в то же время зовут футбольных звезд прошлого, пенсионеров-гастролеров на матч памяти выдающегося украинца, знаменитого одессита. Кстати, как связаны Фернандио Морьентес, Флоран Малуда, Сантьяго Каньисарес с карьерой нашего одессита? Конечно, никак. Организаторы этого коммерческого мероприятия понимают, что ни Виктор Гришко, ни Иван Гецко, ни Сергей Гусев, ни победители первого Кубка Украины в Россию не поедут. Это не матч памяти Ильи Владимировича. Имя легендарного полузащитника собираются использовать, чтобы продемонстрировать футбольному сообществу свою якобы активную футбольную жизнь во время заслуженной изоляции. Черноморец категорически осуждает такие действия организаторов,

– говорится в заявлении Черноморца.

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Впрочем, оккупанты решили показательно почтить память уроженца украинского города, который уничтожают ежедневными обстрелами. К слову, организатором матча памяти является сын Цымбаларя Олег, до начала полномасштабного вторжения в 2022-м живший в Одессе. Впрочем из-за страха от российских бомбежек парень бежал именно в Москву.