Бывший защитник Барселоны Эрик Абидаль отправился в Россию. Легендарный футболист считает свою поездку в страну-террориста благотворительной. 24 канал ссылаясь на росСМИ.

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"Благие" намерения Абидаля

Эрик Абидаль решил поучаствовать в товарищеском турнире, который проходит в Москве. Турнир организован российскими властями и носит название "Кубок легенд". Абидаль не только нашел оправдание своим действиям, он наоборот с удовольствием отправился в Россию.

Сейчас есть шанс поиграть в футбол, пообщаться с болельщиками, которые ждут этот турнир. Для них встретить нас – это крутая возможность и счастливый момент. Особенно для детей. Турнир хорошо организован — не думаю, что будут какие-нибудь проблемы. В любом случае надеюсь, что для детей и всех болельщиков приезд нас, иностранцев, будет поддерживающим и успокаивающим. И покажет, что все вернется в норму, когда не будет политических проблем,

– сказал Абидаль

"Кубок легенд" – организованный Россией с целью легализации присутствия российских команд и игроков на международной арене. Итак, Абидаль откровенно поддерживает эту позицию. Также в турнире принял участие Бакари Санья, в свое время выступавший за Манчестер Сити.

Карьера легендарного защитника