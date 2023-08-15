Після початку повномасштабної війни Росії проти України цивілізований спорт почав ізолюватися від терористів. Команди та збірні з РФ не допускають до міжнародних турнірів.

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Крім цього, УЄФА скасував всі заходи на території Росії. Правда, не всі відомі зірки засуджують війну та готові їхати в РФ на виставкові матчі заробляти криваві гроші.

Цинічний захід від росіян

У лютому двоє ексгравців збірної Франції Ерік Абідаль та Бакарі Санья поїхали у Москву на так званий "Кубок легенд". Тепер же нові знаменитості вирішили порадувати прихильників війни своєю грою.

Як повідомляють російські так звані ЗМІ, 9 вересня у столиці країни-терористки пройде матч пам'яті Іллі Цимбаларя. Участь у цій грі вирішили взяти наступні легенди футболу:

Флоран Малуда

Сантьяго Каньїсарес

Фернандо Морьєнтес

Еммануель Адебайор

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Чим відомий Ілля Цимбалар

Цей матч виглядає особливо цинічно, адже Ілля був уродженцем Одеси та мав українське громадянство. У 1992 році півзахисник провів три матчі за збірну України.

Втім після цього Ілля вирішив взяти російський паспорт та став представляти їхню збірну. На Батьківщині хавбек пограв за СКА Одесу та Чорноморець, тоді як в РФ він представляв Спартак, Локомотив та Анжі. Втім саме у Чорноморці Цимбалар зробив собі ім'я.

Чорноморець з великим подивом та відчуттям обурення дізнався про матч памʼяті Іллі Цимбаларя в Росії. Вихованець нашого клубу, людина, що зробила в Одесі собі імʼя. Саме в рідну Одесу повернувся Ілля, щоб вдосконалювати тренерську майстерність та ділитися досвідом з молоддю. На жаль, багато чого футбольний майстер так і не встиг зробити. В Одесі Ілля Цимбалар похований. У 2016 році на нашому стадіоні був зіграний матч памʼяті Іллі Цимбаларя. На гру прибуло чимало зірок, з якими Ілля грав поруч протягом своєї зіркової карʼєри. Але чимало його "друзів" проігнорувало захід, підступно прикриваючись "неспокійною ситуацією в Одесі". Ці гравці наплювали на памʼять про одноклубника та друга,

– відреагував на новину одеський Чорноморець.

В Росії Цимбалар також працював і тренером з 2003 по 2011 роки. Після цього Цимбалар повернувся в Одесу. Там він і помер у 2013 році від хвороби серця. Ілля похований на Тоїровському цвинтарі Одеси.

2023 рік, вирує війна. Кожного дня Москва закидає ракетами Україну, під вогнем рідна для Іллі Одеса. Верх цинізму знищувати Одесу і водночас звати футбольних зірок минулого, пенсіонерів-гастролерів на матч памʼяті видатного Українця, славетного одесита. До речі, як повʼязані Фернандіо Морьєнтес, Флоран Малуда, Сантьяго Каньїсарес з карʼєрою нашого одесита? Звісно, ніяк. Організатори цього комерційного заходу розуміють, що ні Віктор Гришко, ні Іван Гецко, ні Сергій Гусєв, ні інші переможці першого Кубку України в Росію не поїдуть. Це не матч памʼяті Іллі Володимировича. Імʼя легендарного півзахисника збираються використати, щоб продемонструвати футбольній спільноті своє нібито активне футбольне життя під час заслуженої ізоляції. Чорноморець категорично засуджує такі дії організаторів,

– йдеться у заяві Чорноморця.

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Втім окупанти вирішили показово вшанувати уродженця українського міста, яке знищують щоденними обстрілами. До слова, організатором матчу пам'яті є син Цимбаларя Олег, який до початку повномасштабного вторгнення у 2022-му жив в Одесі. Втім через страх від російських бомбардувань хлопець втік саме у Москву.