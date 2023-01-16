Трансферный БУМ с переходом Михаила Мудрика в Лондон успешно завершился. Челси договорилось с Шахтером и уже объявило о трансфере.

Донецкий клуб дожил Челси, которому за Мудрика пришлось выложить 100 миллионов евро, 30 из которых будут в виде бонусов. Михаил подписал контракт на 8,5 лет – до 30 июня 2031 года.

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Морган: Странно наблюдать, как украинский игрок с таким энтузиазмом флиртует с Арсеналом

Журналист Пирс Морган не понимает решение Мудрика перебраться в Челси. Хотя до этого Михаил не раз рассказывал, что хотел бы перебраться в Арсенал. Представитель СМИ назвал такое поведение украинского футболиста "флиртом".

Также Морган раскритиковал переход Михаила в клуб, болельщики которого поют песни о бывшем владельце Челси Романе Абрамовиче, который является другом главы террористической России Владимира Путина.

Мое последнее мнение по поводу Мудрика заключается в том, что несколько странно наблюдать, как украинский игрок с таким энтузиазмом флиртует с Арсеналом, а затем в последнюю минуту выбирает клуб, болельщики которого продолжают петь в поддержку одного из лучших друзей Путина,

– написал журналист.

Интересно, что Пирс Морган является фанатом Арсенала, поэтому такой его комментарий достаточно логичен. Он остался недоволен, что Мудрик и Шахтер избрали "синюю" часть Лондона.

В Челси Мудрик будет выступать под 15-м номером, под которым раньше играл легендарный нападающий "синих" Дидье Дрогба В этот день перед объявлением трансфера Михаил в компании директора по футболу в Шахтере Дарио Срны прибыл на "Стэмфорд Бридж", чтобы поддержать своих новых одноклубников.

Трансфер Михаила Мудрика вошел в истории Украины, как самый дорогой переход . До этого такое звание носил Андрей Шевченко, в свое время перебравшийся в Челси за 44 миллиона евро.

15 января Челси принимало Кристал Пелес. "Синие" благодаря голу Кая Гаверца минимально победили 1:0.

В перерыве матча Мудрик вышел на футбольное поле стадиона, чтобы поздороваться с фанатами Челси. Также Михаил уже пообщался с пресс-службой клуба.