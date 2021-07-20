Монзуль доверили матч на Олимпиаде

На поединке первого тура женского футбольного турнира Олимпиады в Токио Китай – Бразилия (группа Е) будут работать украинские судьи. Игра состоится 21 июля.

Узнайте больше Украинский арбитр Монзуль будет работать на Олимпийских играх в Токио

Главным арбитром встречи будет Екатерина Монзуль. На линиях ей будут помогать Марина Стрелецкая и чешка Люси Ратайова.

Четвертый арбитр – Стефани Фраппар (Франция).

Арбитр системы VAR – Гильермо Гуадра Фернандес (Испания). Ассистенты арбитра системы VAR – Бенуа Милло (Франция), Сэм Фишвик (Германия) и Дженни Палмквист (Швеция).

Послужный список Монзуль