Монзуль доверили матч на Олимпиаде
На поединке первого тура женского футбольного турнира Олимпиады в Токио Китай – Бразилия (группа Е) будут работать украинские судьи. Игра состоится 21 июля.
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Главным арбитром встречи будет Екатерина Монзуль. На линиях ей будут помогать Марина Стрелецкая и чешка Люси Ратайова.
Четвертый арбитр – Стефани Фраппар (Франция).
Арбитр системы VAR – Гильермо Гуадра Фернандес (Испания). Ассистенты арбитра системы VAR – Бенуа Милло (Франция), Сэм Фишвик (Германия) и Дженни Палмквист (Швеция).
Послужный список Монзуль
- Украинка Монзуль работала практически на всех престижных турнирах. В 2009 году она обслуживала матч финальной части Евро между Францией и Германией.
- В 2014 году она работала на финале женской Лиги чемпионов. Уже через год украинке доверили финал женского чемпионата мира между США и Японией.
- Украинка обслуживала два матча на Олимпийских играх-2016 в Рио.
- В 2020 году Монзуль провела первый международный матч на уровне мужских сборных. Она работала на игре Лиги наций между Сан-Марино и Гибралтаром.
- В том же году Екатерина впервые работала на матче Лиги Европы, в котором встречались Гент и Слован. В 2021 году Монзуль впервые работала на матчах отбора мужского чемпионата мира.