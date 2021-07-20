Монзуль довірили матч на Олімпіаді

На поєдинку першого туру жіночого футбольного турніру Олімпіади у Токіо Китай – Бразилія (група Е) працюватимуть українські судді. Гра відбудеться 21 липня.

Дізнайтесь більше Українська арбітриня Монзуль працюватиме на Олімпійських іграх у Токіо

Головною арбітринею зустрічі буде Катерина Монзуль. На лініях їй допомагатимуть Марина Стрілецька та чешка Люсі Ратайова.

Четверта арбітриня – Стефані Фраппар (Франція).

Арбітр системи VAR – Гільєрмо Гуадра Фернандес (Іспанія). Асистенти арбітра системи VAR – Бенуа Мілло (Франція), Сем Фішвік (Німеччина) та Дженні Палмквіст (Швеція).

Послужний список Монзуль

  • Українка Монзуль працювала практично на всіх престижних турнірах. У 2009 році вона обслуговувала матч фінальної частини Євро між Францією та Німеччиною.
  • У 2014 році вона працювала на фіналі жіночої Ліги чемпіонів. Уже через рік українці довірили фінал жіночого чемпіонату світу між США та Японією.
  • Українка обслуговувала два матчі на Олімпійських іграх-2016 у Ріо.
  • У 2020 році Монзуль провела перший міжнародний матч на рівні чоловічих збірних. Вона працювала на грі Ліги націй між Сан-Марино та Гібралтаром.
  • Того ж року Катерина вперше працювала на матчі Ліги Європи, у якому зустрічалися Гент та Слован. У 2021 році Монзуль вперше працювали на матчах відбору чоловічого чемпіонату світу.