Монзуль довірили матч на Олімпіаді
На поєдинку першого туру жіночого футбольного турніру Олімпіади у Токіо Китай – Бразилія (група Е) працюватимуть українські судді. Гра відбудеться 21 липня.
Дізнайтесь більше Українська арбітриня Монзуль працюватиме на Олімпійських іграх у Токіо
Головною арбітринею зустрічі буде Катерина Монзуль. На лініях їй допомагатимуть Марина Стрілецька та чешка Люсі Ратайова.
Четверта арбітриня – Стефані Фраппар (Франція).
Арбітр системи VAR – Гільєрмо Гуадра Фернандес (Іспанія). Асистенти арбітра системи VAR – Бенуа Мілло (Франція), Сем Фішвік (Німеччина) та Дженні Палмквіст (Швеція).
Послужний список Монзуль
- Українка Монзуль працювала практично на всіх престижних турнірах. У 2009 році вона обслуговувала матч фінальної частини Євро між Францією та Німеччиною.
- У 2014 році вона працювала на фіналі жіночої Ліги чемпіонів. Уже через рік українці довірили фінал жіночого чемпіонату світу між США та Японією.
- Українка обслуговувала два матчі на Олімпійських іграх-2016 у Ріо.
- У 2020 році Монзуль провела перший міжнародний матч на рівні чоловічих збірних. Вона працювала на грі Ліги націй між Сан-Марино та Гібралтаром.
- Того ж року Катерина вперше працювала на матчі Ліги Європи, у якому зустрічалися Гент та Слован. У 2021 році Монзуль вперше працювали на матчах відбору чоловічого чемпіонату світу.