Уже на старте поединка ПСЖ заработало право на пенальти после того, как Рамос рухнул на газон в штрафной площадке Монпелье. 11-метровый взялся пробивать Мбаппе, но голкипер вышел победителем из этой дуэли, а мяч вышел на угловой.

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Ужасный вечер для Мбаппе

Килиану оставалось только хвататься за голову. Парижане уже готовятся к выполнению углового, как судьи подсказали, что во время пробивания пенальти игроки Монпелье заранее забежали в штрафную. Поэтому ПСЖ получил право перебить пенальти.

Снова к мячу подошел Килиан и на этот раз еще больше опозорился. Мбаппе пробил уже в противоположный угол, но попал в штангу. После чего мяч улетел ему в ноги, но тот не смог забить в пустые ворота, запустив круглого высоко на трибуну, расположившуюся за воротами Монпелье в первом тайме.

Свое невезение Мбаппе встретил иронической ухмылкой.

На 21-й минуте матч для звезды ПСЖ был досрочно окончен. Килиан получил по бедру и не смог продолжить поединок. Вместо него в игру вступил Юго Экитик.

Однако и без своего лидера парижский клуб выиграл. Голы Руиса, Месси и Заира-Эмери принесли ПСЖ победу над Монпелье со счетом 1:3.

Теперь Мбаппе ждет медицинское обследование, которое покажет серьезность травмы француза. Килиан рискует пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии, который состоится 14 февраля.

До этого ПСЖ ждет встреча против Тулузы и Монако в Лиге 1 и игра в 1/8 финала Кубка Франции против Марселя, за который теперь выступает украинец Руслан Малиновский.

Напомним! Ответный матч плей-офф Лиги чемпионов Бавария – ПСЖ состоится аж 8 марта.

Видеообзор матча Монпелье – ПСЖ