Вже на старті поєдинку ПСЖ заробило право на пенальті після того, як Рамос завалився на газон у штрафному майданчику Монпельє. 11-метровий взявся пробивати Мбаппе, але голкіпер вийшов переможцем із цієї дуелі, а м'яч вийшов на кутовий.

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Жахливий вечір для Мбаппе

Кіліану залишалось лише хапатись за голову. Парижани вже готуватись до виконання кутового, як судді підказали, що під час пробивання пенальті гравці Монпельє завчасно забігли у штрафний. Тому ПСЖ отримав право перебити пенальті.

Знову до м'яча підійшов Кіліан та цього разу ще більше зганьбився. Мбаппе пробив вже у протилежний кут, але влучив у стійку. Після чого м'яч відлетів йому у ноги, але той не зміг забити у порожні ворота, запустивши круглого високо на трибуну, яка розташувалась за воротами Монпельє у першому таймі.

Своє невезіння Мбаппе зустрів іронічною посмішкою.

На 21-й хвилині матч для зірки ПСЖ був достроково закінчений. Кіліан отримав по стегну та не зміг продовжити поєдинок. Замість нього у гру вступив Юго Екітіке.

Однак і без свого лідера паризький клуб переміг. Голи Руїса, Мессі та Заїра-Емері принесли ПСЖ перемогу над Монпельє з рахунком 1:3.

Тепер на Мбаппе чекає медичне обстеження, яке покаже серйозність травми француза. Кіліан ризикує пропустити перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії, який відбудеться 14 лютого.

До цього на ПСЖ чекає зустріч проти Тулузи та Монако у Лізі 1 та гра в 1/8 фіналу Кубка Франції проти Марселя, за який тепер виступає українець Руслан Маліновський.

Нагадаємо! Матч-відповідь плей-офф Ліги чемпіонів Баварія – ПСЖ відбудеться аж 8 березня.

Відеоогляд матчу Монпельє – ПСЖ