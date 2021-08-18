Самым полезным игроком поединка Монако – Шахтер по оценкам InStat стал голкипер горняков Анатолий Трубин. Рейтинг эффективности его игры составил 348 баллов.
Как это было Шахтер благодаря шедевру Педринью сенсационно победил Монако в Лиге чемпионов: видео
В активе нашего вратаря было пять отраженных ударов, три удачных выхода из ворот и 32 передачи с точностью 81 процент. В тройку лучших игроков поединка также вошли Педринью (319 баллов) и Марлон (315 баллов).
Также отметим девять успешных обводок Тете, 100 процентов точности передач Ласинью Траоре, шесть отборов и 10 перехватов Николая Матвиенко. В целом, это была не лучшая игра Шахтера, который впервые в этом сезоне уступил своему сопернику по многим показателям, но превзошел по результату.
Монако – Шахтер: коротко о матче
- Результат матча Монако – Шахтер решил единственный гол, который в первом тайме забил Педринью. Счет так и остался 0:1 до финального свистка.
- Победа в первом матче приблизила Шахтер к выходу в групповой этап Лиги чемпионов. В ответном матче в Харькове клубу из Украины нужно не проиграть своему сопернику.
- Матч состоится в среду, 25 августа.