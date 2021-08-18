Найкориснішим гравцем поєдинку Монако – Шахтар за оцінками InStat став голкіпер гірників Анатолій Трубін. Рейтинг ефективності його гри склав 348 балів.

Як це було Шахтар завдяки шедевру Педрінью сенсаційно переміг Монако в Лізі чемпіонів: відео

В активі нашого воротаря було п'ять відбитих ударів, три вдалих виходи з воріт і 32 передачі з точністю 81 відсоток. У трійку найкращих гравців поєдинку також увійшли Педрінью (319 балів) і Марлон (315 балів).

Також зазначимо дев'ять успішних обводок Тете, 100 відсотків точності передач Ласінью Траоре, шість відборів і 10 перехоплень Миколи Матвієнка. В цілому, це була не найкраща гра Шахтаря, який вперше в цьому сезоні поступився своєму супернику за багатьма показниками, але перевершив по результату.

Монако – Шахтар: коротко про матч