Во вторник, 24 ноября, киевское "Динамо" сыграло против "Барселоны" в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Киевляне разгромно уступили сопернику, а голкипер Георгий Бущан стал худшим в составе обеих команд.

Испанский гранд прилетел в Киев без основных лидеров команды. Это была прекрасная возможность для подопечных Мирчи Луческу добыть три очка над экспериментальным составом каталонцев. Но не судилось. На протяжении всего матча казалось, что на поле бегают 11 аргентинцев Месси. В итоге разгромная победа "Барселоны" 0:4, пишет 24 канал.

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Оценки игроков

Авторитетный портал WhoScored традиционно оценил действия игроков на поле. Худшим в поединке стал голкипер "Динамо" Георгий Бущан, который четыре раза был вынужден вынимать мяч из собственных владений. Его игру оценили в 5,6 балла.

Футболисты из Каталонии за встречу 14 раз проверяли на бдительность вратаря соперника, 7 из них были в створ ворот.

Наивысшую оценку в составе киевлян получил уругваец Карлос де Пена – 7,3. Он оставил своих партнеров по команде далеко за своей спиной. Вторую строчку разделили защитник Томаш Кендзера и полузащитник Денис Гармаш – по 6,8. Тройку лидеров замкнул нападающий Беньямин Вербич – 6.6.

В составе победителей из Испании наивысшую оценку получил 29-летний нападающий Мартин Брайтвейт, который стал автором дубля в матче – 8,9 балла.

Худшим из игроков стартового состава стал защитник Клеман Лангле – 6,3.



"Динамо" – "Барселона": оценки игроков / Скрин с WhoScored