Молодежный чемпионат Европы-2023 по футболу примет сразу две страны – Румынию и Грузию. Все свои матчи группового раунда сборная Украины проведет в румынском Бухаресте.
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Где посмотреть матчи команды Ротаня
Уже 21 июня команду Руслана Ротаня ждет первая игра группового раунда Евро-2023 против Хорватии. Поединок начнется на стадионе "Жулешти" в 19:00 (с киевским временем).
Все поединки молодежного чемпионата Европы-2023 по футболу покажут вживую сайт Суспільне Спорт. Также просмотреть матчи нашей "молодежки" на Евро-2023 можно в прямом эфире на региональных каналах Суспільноого, доступных на видеосервисе MEGOGO и платформе Volia TV.
Календарь матчей Украины U-21 в групповом раунде Евро-2023:
- 21 июня, 19:00. Украина – Хорватия
- 24 июня, 19:00. Румыния Украина
- 27 июня, 21:45. Испания – Украина
Напомним, что наша молодежная сборная усилилась сразу четырьмя футболистами главной команды страны. Анатолий Трубин, Георгий Судаков, Михаил Мудрик и Владислав Ванат прибыли в расположение "молодежки" после матчей за национальную команду Сергея Реброва.
Отметим, что п ид вопросом участие на Евро-2023 Мудрика. Михаил получил травму и чувствует боль в икроножной мышце. Вингер Челси прихрамывая прибыл в молодежную сборную. Поэтому футболист может пропустить как стартовый матч Украины на молодежном Евро-2023, так и весь турнир.