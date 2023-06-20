Молодежный чемпионат Европы-2023 по футболу примет сразу две страны – Румынию и Грузию. Все свои матчи группового раунда сборная Украины проведет в румынском Бухаресте.

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Где посмотреть матчи команды Ротаня

Уже 21 июня команду Руслана Ротаня ждет первая игра группового раунда Евро-2023 против Хорватии. Поединок начнется на стадионе "Жулешти" в 19:00 (с киевским временем).

Все поединки молодежного чемпионата Европы-2023 по футболу покажут вживую сайт Суспільне Спорт. Также просмотреть матчи нашей "молодежки" на Евро-2023 можно в прямом эфире на региональных каналах Суспільноого, доступных на видеосервисе MEGOGO и платформе Volia TV.

Обратите внимание! Сайт 24 Каналу проведет текстовую онлайн-трансляцию первого матча сборной Украины U-21 на молодежном Евро-2023 против Хорватии.

Календарь матчей Украины U-21 в групповом раунде Евро-2023:

21 июня, 19:00. Украина – Хорватия

– Хорватия 24 июня, 19:00. Румыния Украина

27 июня, 21:45. Испания – Украина

Напомним, что наша молодежная сборная усилилась сразу четырьмя футболистами главной команды страны. Анатолий Трубин, Георгий Судаков, Михаил Мудрик и Владислав Ванат прибыли в расположение "молодежки" после матчей за национальную команду Сергея Реброва.

Отметим, что п ид вопросом участие на Евро-2023 Мудрика. Михаил получил травму и чувствует боль в икроножной мышце. Вингер Челси прихрамывая прибыл в молодежную сборную. Поэтому футболист может пропустить как стартовый матч Украины на молодежном Евро-2023, так и весь турнир.