Уже 21 июня молодежная сборная Украины проведет свой первый матч на Евро-2023 в румынском Бухаресте. Соперником команды Руслана Ротаня будет Хорватия.

К теме Серьезная потеря для Украины: Мудрик рискует пропустить молодежное Евро из-за травмы

Хорошо прихрамывает

В расположение нашей "молодежки" уже прибыли футболисты из главной команды Украины – Михаил Мудрик, Анатолий Трубин, Владислав Ванат и Георгий Судаков.

Правда, Мудрик рискует не сыграть в первом матче чемпионата Европы или даже в целом молодежном турнире. Из-за травмы Михаил не участвовал в матче отбора на Евро-2024 против Мальты, в котором подопечные Сергея Реброва минимально победили соперника благодаря голу с пенальти Виктора Цыганкова.

У вингера лондонского из-за проблем с икроножной мышцей.

На видео УАФ видно, как Михаил прихрамывая забирает свои чемоданы из автобуса. Это неприятный колокольчик для Ротаня.

Мудрик прибыл в сборную Украины U-21: смотрите видео

Мудрик принял участие в двух июньских матчах сборной Реброва - против Германии (3:3) и Северной Македонии (2:3).

Отметим, что из-за повреждения Ротань произвел вынужденную замену. Вместо травмированного хавбека киевского Динамо Николай Михайленко в молодежную сборную прибудет защитник одесского Черноморца Владимир Салюк.

Календарь матчей сборной Украины U-21 в групповом раунде молодежного Евро-2023

21 июня. Украина – Хорватия

– Хорватия 24 июня. Румыния Украина

27 июня. Испания – Украина

Обратите внимание! Первый матч Украины на молодежном Евро-2023 против Хорватии состоится 21 июня в 19:00 (по киевскому времени). Поединок нашей команды U-21 будет показан на региональных каналах Общественного. Они доступны на видеосервисе MEGOGO и платформе Volia TV.