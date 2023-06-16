Молодежная сборная Украины сыграла результативный спарринг накануне Евро-2023: видео голов

Подопечные Руслана Ротаня чуть не обыграли Ирландию в товарищеском матче на собрании. Наша команда забивала только по пенальти.

Сборная Украины U-21 продолжает подготовку к молодежному Евро-2023. На июнь подопечные Ротаня назначили два товарищеских матча, пишет 24 канал.

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Три дня назад "сине-желтые" обыграли Кувейт благодаря голам Вьюника и Сикана. В последнем же спарринге накануне турнира Украина противостояла непростому оппоненту Ирландии.

Ничья благодаря пенальти

"Зеленые" заняли второе место в отборочной группе, как и Украина. Впрочем, в стыковых играх Ирландия досадно уступила Израилю. Судьбу путевки на Евро после двух ничьих решила серия пенальти.

Наша команда удачно начала игру и открыла счет в середине первого тайма. Подопечные Ротаня заработали пенальти, который реализовал Бондаренко. Впрочем, соперник смог сравнять счет прямо перед свистком на перерыв.

Видео гола Бондаренко:

Похожая ситуация повторилась и во втором тайме. На 73-й минуте Украина вышла вперед благодаря голу Сикана также с пенальти.

Видео гола Сикана:

Впереди – только Евро-2023

Впрочем, преимущество продержалось всего 9 минут, после чего Ирландия вновь восстановила паритет и зафиксировала финальный счет 2:2.

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Теперь же "сине-желтые" приступают к подготовке к стартовому матчу на Евро. Там в группе наша команда будет противостоять Хорватии, Румынии и Испании. Именно с балканской сборной Украина и начнет свой путь: