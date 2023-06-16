Довольно приятно было увидеть Михаила Мудрика и других сборников в молодежке, которая поедет на чемпионат Европы-2023. Вместе с игроком Челси в заявке нашлось место другим футболистам главной команды страны – Анатолию Трубину, Георгию Судакову и Владиславу Ванату.
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Мудрик: Я не могу не уехать
Все четверо поедут в расположение "молодежки" после двух матчей за команду Сергея Реброва.
Мудрик рассказал, почему решил помочь молодежной сборной Евро-2023.
Я поеду. Я хочу помочь команде. Я много с ней прошел, и она занимает особое место в моем сердце. Я не могу не уехать,
– сказал Михаил.
Впереди у Мудрика еще два матча за сборную Реброва. 16 июня подопечные Сергея Станиславовича сыграют против Северной Македонии, а уже 19 июня – против Мальты. Оба поединка пройдут в рамках отбора на Евро-2024. Это первые официальные поединки для Реброва во главе главной команды страны.
Отметим, что в товарищеском матче против Германии Мудрик стал автором результативной атаки. После удара Михаила и рикошета Рюдигера мяч оказался в воротах "бундестим", а сама встреча закончилась мировой 3:3.
- Напомним, что 13 июня подопечные Руслана Ротаня обыграли в товарищеском матче Кувейт 2:0. Голы за "молодежку" забивали Вьюник и Сикан.
- 16 июня в 19:00 (с киевским временем) молодежная сборная Украины сыграет еще один товарищеский матч против Ирландии.
- Уже 21 июня наша молодежка проведет свой первый поединок на Евро-2023. Соперником украинской сборной будет Хорватия. Также в групповом раунде команда Ротаня сыграет против Румынии (24 июня) и Испании (27 июня).