Збірна України U-21 продовжує підготовку до молодіжного Євро-2023. На червень підопічні Ротаня призначили два товариських матчі, пише 24 канал.

До теми Мудрик й інші відправляються у молодіжку: заявка збірної України на молодіжне Євро-2023

Три дні тому "синьо-жовті" переграли Кувейт завдяки голам В'юнника та Сікана. У останньому ж спарингу напередодні турніру Україна протистояла непростому опоненту Ірландії.

Нічия завдяки пенальті

"Зелені" посіли у відбірковій групі друге місце, як і Україна. Втім у стикових іграх Ірландія прикро поступилась Ізраїлю. Долю путівки на Євро після двох нічиїх вирішила серія пенальті.

Наша команда вдало почала гру і відкрила рахунок в середині першого тайму. Підопічні Ротаня заробили пенальті, яки який реалізував Бондаренко. Втім суперник зміг зрівняти рахунок прямо перед свистком на перерву.

ВІдео голу Бондаренка:

Схожа ситуація повторилась і у другому таймі. На 73 хвилині Україна вийшла вперед завдяки голу Сікана також з пенальті.

Відео голу Сікана:

Попереду – лише Євро-2023

Втім перевага протрималась лише 9 хвилин, після чого Ірландія знову відновила паритет і зафіксувала фінальний рахунок 2:2.

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Тепер же "синьо-жовті" розпочинають підготовку до стартового матчу на Євро. Там у групі наша команда протистоятиме Хорватії, Румунії та Іспанії. Саме з балканською збірною Україна і почне свій шлях: