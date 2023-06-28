Европейские игры 2023 года стартовали 21 июня в польском Кракове. И продлятся они до 2 июля. Украина представлена на соревнованиях 263 спортсменами в 27 видах спорта. И многие наши атлеты уже стали призерами Европейских игр 2023 года.

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Кто из украинцев стал призерами Европейских игр 2023

По состоянию на 28 июня сборная Украины завоевала 18 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых медалей. И занимает третье место в медальном зачете, уступая Испании лишь количеством серебряных наград, и отставая от первой Италии, у которой на две золотые медали больше.

Мультимедалистками Европейских игр 2023 года стали Людмила Лузан, Олег Кухарик, Игорь Трунов, Алексей Середа, Ксения Байло, Кирилл Болюх, Юлия Коростылева, Елена Костевич, Марина Алексиева и Владислава Алексиева.

Золото

Людмила Лузан и Валерия Терета . Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-двойка, 500 м. 22 июня

. Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-двойка, 500 м. 22 июня Олег Кухарик и Игорь Трунов . Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-двойка, 500 м. 22 июня

. Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-двойка, 500 м. 22 июня Алексей Середа, Ксения Байло, Даниил Коновалов, Анна Письменская . Прыжки в воду, смешанные команды, 3 м трамплин / 10 м вышка. 22 июня

. Прыжки в воду, смешанные команды, 3 м трамплин / 10 м вышка. 22 июня Анжелика Терлюга . Каратэ, 55 кг. 22 июня

. Каратэ, 55 кг. 22 июня Андрей Заплитный . Карате, 75 кг. 23 июня.

. Карате, 75 кг. 23 июня. Людмила Лузан . Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-одиночка, 500 м. 24 июня.

. Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-одиночка, 500 м. 24 июня. Наталья Кроль . Легкая атлетика, бег 800 м. 24 июня.

. Легкая атлетика, бег 800 м. 24 июня. Марина Бех-Романчук . Легкая атлетика, тройной скачок. 24 июня

. Легкая атлетика, тройной скачок. 24 июня Ксения Байло и Кирилл Болюх . Прыжки в воду, смешанные команды, 10 м вышка. 24 июня

. Прыжки в воду, смешанные команды, 10 м вышка. 24 июня Алексей Середа, Кирилл Болюх . Прыжки в воду, 10 м вышка, синхрон. 25 июня

. Прыжки в воду, 10 м вышка, синхрон. 25 июня Ярослава Магучих . Легкая атлетика, прыжки в высоту. 25 июня

. Легкая атлетика, прыжки в высоту. 25 июня Джоан Фейби Бежуро . Фехтование, индивидуальные соревнования, шпага. 26 июня

. Фехтование, индивидуальные соревнования, шпага. 26 июня Павел Коростылев и Юлия Коростылева . Стрельба пулевая, смешанная команда, 25 м. 27 июня

. Стрельба пулевая, смешанная команда, 25 м. 27 июня Ольга Харлан . Фехтование, индивидуальные соревнования, шпага. 27 июня.

. Фехтование, индивидуальные соревнования, шпага. 27 июня. Игорь Любченко . Таиландский бокс, муай-тай, 67 кг. 27 июня

. Таиландский бокс, муай-тай, 67 кг. 27 июня Олег Примачев . Таиландский бокс, муай-тай, 91 кг. 27 июня

. Таиландский бокс, муай-тай, 91 кг. 27 июня Олег Ефименко . Таиландский бокс, муай-тай, 71 кг. 27 июня

. Таиландский бокс, муай-тай, 71 кг. 27 июня Елена Костевич, Анастасия Немец, Юлия Коростылева. Стрельба пулевая, малокалиберный пистолет, 25 м. 28 июня

Серебро

Людмила Лузан . Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-одиночка, 200 м. 23 июня

. Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-одиночка, 200 м. 23 июня Олег Кухарик, Игорь Трунов, Дмитрий Даниленко, Иван Семыкин . Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-четверка, 500 м. 23 июня

. Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-четверка, 500 м. 23 июня Анита Серегина . Каратэ, 61 кг. 23 июня

. Каратэ, 61 кг. 23 июня Марина Алексиева, Владислава Алексиева, Марта Федина, Вероника Гришко, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина, Валерия Тищенко . Синхронное плавание, акробатическая группа. 24 июня.

. Синхронное плавание, акробатическая группа. 24 июня. Марина Алексиева и Владислава Алексиева . Синхронное плавание, акробатическая группа, произвольный дуэт. 24 июня

. Синхронное плавание, акробатическая группа, произвольный дуэт. 24 июня Михаил Кохан . Легкая атлетика, метание молота. 24 июня

. Легкая атлетика, метание молота. 24 июня Анастасия Павлова и Иван Кожокарь . Стрельба из лука, команда микс. 25 июня

. Стрельба из лука, команда микс. 25 июня Егор Скурихин . Тайский бокс, муай-тай, 81 кг. 27 июня

. Тайский бокс, муай-тай, 81 кг. 27 июня Ксения Байло и Софья Эсман . Прыжки в воду, смешанные команды, 10 м вышка, синхрон. 27 июня

. Прыжки в воду, смешанные команды, 10 м вышка, синхрон. 27 июня Анна Пономаренко. Брейкинг. 27 июня

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