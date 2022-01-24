Молюсь за мир в Украине, – Баюл обеспокоена угрозой военного вторжения России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл обеспокоена будущим Украины. Она желает своей родной стране мира.

Баюл: Миру – мир

Первая олимпийская чемпионка Украины прокомментировала тревожные новости относительно возможного российского вторжения. Спортсменка поддержала своих земляков.

Кстати Олимпиада – не помеха Путину напасть на Украину, если он захочет: доказано историей

Молюсь о мире за народ Украины, за моих друзей и мою далекую родину. Миру – мир!,

– написала Баюл в инстаграме.



Баюл опубликовала фотографию в украинской форме / Фото из инстаграма чемпионки

Оксана Баюл: что известно о спортсменке

Баюл – олимпийская чемпионка-1994 в Лиллегаммере, чемпионка мира 1993 года, первая олимпийская чемпионка независимой Украины и единственная – в фигурном катании.

После победы на Олимпиаде 16-летняя Оксана переехала из Одессы в США, где имела длительную профессиональную карьеру в шоу.

В августе 2021-го года она сообщила, что отказалась от украинского гражданства.

Накануне 30-летия Независимости Украины. Баюл опубликовала еще один пост в инстаграме, где она пожаловалась, что президент Украины Владимир Зеленский не пригласил ее на празднование.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю.К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.