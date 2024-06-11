Быстрое начало: Яремчук открыл счет в матче с Молдовой

Подопечные Сергея Реброва в Кишиневе встречаются в товарищеском поединке со сборной Молдовы. Это поединок будет генеральной репетицией накануне Евро-2024.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров выставил против Молдовы состав приближенный к основному. Первые минуты поединка подтвердили правильный выбор наставника, пишет 24 Канал.

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Уже на 2-й минуте "сине-желтые" открыли счет. Роман Яремчук подобрал мяч в штрафной площадке и мощно пробил мимо голкипера хозяев.

Видео гола Романа Яремчука

Отметим, что этот гол стал юбилейным для Яремчука в футболке сборной Украины. На счету Романа 15 голов в 50 поединках.

Напомним, что в рамках подготовки к Евро-2024 сборная Украины провела два товарищеских матча. В первом поединке подопечные Сергея Реброва сыграли вничью с Германией (0:0), а во втором уступили Польше со счетом 1:3.