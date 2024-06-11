Головний тренер збірної України Сергій Ребров виставив проти Молдови склад наближений до основного. Перші хвилини поєдинку підтвердили правильний вибір наставника, пише 24 Канал.

До теми Останній спаринг перед Євро-2024: онлайн-трансляція матчу Молдова – Україна

Вже на 2-й хвилині "синьо-жовті" відкрили рахунок. Роман Яремчук підібрав м'яч у штрафному майданчику та потужно пробив повз голкіпера господарів.

Відео голу Романа Яремчука

Зазначимо, що цей гол став ювілейним для Яремчука у футболці збірної України. На рахунку Романа 15 голів у 50 поєдинках.

Нагадаємо, що в рамках підготовки до Євро-2024 збірна України провела два товариські матчі. У першому поєдинку підопічні Сергія Реброва зіграли внічию з Німеччиною (0:0), а в другому поступилися Польщі з рахунком 1:3.