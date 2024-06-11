Без кадровых потерь: Ребров огласил заявку Украины на матч против Молдовы
Источник:УАФ
Во вторник, 11 июня, сборная Украины по футболу проведет свой последний товарищеский матч накануне старта Евро-2024. В соперниках команды Сергея Реброва будет сборная Молдовы.
Товарищеский поединок начнется в 19:00 (по киевскому времени) на стадионе "Зимбру" в Кишиневе. Это будет третий контрольный спарринг для "сине-желтых" в рамках подготовки к Евро-2024 по футболу.
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Кто может сыграть против Молдовы
Накануне последнего поединка главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров определился с заявкой на игру против Молдовы. В нее вошли все футболисты, которые есть в расположении национальной команды. К счастью, пока обходится без кадровых потерь.
Ожидается, что место в украинских воротах займет Андрей Лунин, который пропустил матч против Германии из-за победы в Лиге чемпионов с Реалом. Во втором поединке против Польши Андрей был на скамейке запасных.
Заявка Украины на игру с Молдовой / Фото УАФ
В первом товарищеском поединке команда Реброва удержала нулевую ничью с Германией. А вот во втором матче проиграла полякам 3:1. Единственный гол в составе нашей сборной забил Артем Довбик.
Для Молдовы этот спарринг является вторым в июне 2024-го года. 8 июня эта сборная сыграла против Кипра, где одержала волевую победу со счетом 3:2. Отметим, что Молдова не будет играть на Евро-2024 в Германии.