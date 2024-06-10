Во вторник, 11 июня, сборная Украины сыграет очередной товарищеский матч накануне Евро-2024. Соперником команды Сергея Реброва станет сборная Молдовы, пишет 24 Канал.

Следите с нами Последний спарринг перед Евро-2024: онлайн-трансляция матча Молдова - Украина

Где смотреть матч Молдова – Украина

Прямая трансляция матча Молдова – Украина будет доступна на двух платформах на территории Украины. Интернет-пользователи смогут посмотреть игру вживую на ОТТ-сервисе Megogo. Там же будут доступны предматчевая и послематчевая студии с экспертами и ведущими.

Тем временем телезрителям матч будет доступен в прямом эфире на региональных каналах Суспільного. Также текстовая онлайн-трансляция матча Молдова – Украина состоится на сайте 24 Канала. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

Финал подготовки к Евро

Для сборной Украины встреча с Молдовой станет последней перед стартом чемпионата Европы-2024. В июне наша команда уже провела два товарищеских матча – 0:0 против Германии и 1:3 против Польши.

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Наш соперник по отчетному матчу не смог отобраться на Евро-2024. Впрочем, впервые за долгое время Молдова была близка к этому. Команда Сергея Клещенко получила 10 очков в семи матчах и победа в последнем туре над чехами выводила бы наших соседей на ЧЕ-2024.

Впрочем, хозяева поля в Праге разгромили молдаван (3:0) и оставили их мечту такой же несбыточной. К слову, за сборную Молдовы выступает бывший украинец Владислав Бабогло. Центрбек выступал за Черноморец и Александрию, а ныне является игроком Карпат.

Напомним, что на Евро-2024 сборная Украины сыграет в группе Е, где нашими соперниками станут Бельгия, Румыния и Словакия. Расписание матчей "сине-желтых" на чемпионате Европы следующее: