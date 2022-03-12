Левченко: Для мене – це нонсенс

Іван Ордець – український футболіст, який мовчить, як і Анатолій Тимощук. Мовчить про війну в Україні, яку організувала Росія, де грає центральний захисник. За час військових дій гравець лише написав, що усім серцем з Україною та традиційне "Ні війні".

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Також захисник московського Динамо розповів про наслідки війни у Волновасі. Більше жодної реакції футболіста ніхто не побачив. Ордець продовжує "годувати" країну-агресора, яка вбиває майбутнє України.

Розкритикував дії Ордеця колишній гравець збірної України Євген Левченко. Він заявив, що Іван своїми діями запхав ніж у спину українців, які борються за свою свободу та цілісність країни.

Я розумію, що в Ордеця є деякі складнощі з розривом контракту, виїздом із Росії. Точних його світоглядів ми не знаємо. Але те, що він прийняв рішенням мовчати і там перебуває – це просто ніж у спину для багатьох людей, які зараз воюють, яких вбивають. Для мене – це нонсенс,

– сказав Левченко.

Ордець не став брати приклад із Андрія Вороніна чи Ярослава Ракіцького, які покинули Росію.

Кар'єра Ордеця у країні-агресорці