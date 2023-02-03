Australian Open создал опасный прецедент: украинцев могут заставить играть против россиян

Хотя Россия и Беларусь официально отстранены от международных соревнований, есть немало видов спорта, куда россиян и белорусов допускают. И хотя это пытаются прикрыть разными формулировками, это создает опасный и неприятный прецедент для украинцев.

Ярким случаем является Australian Open. Организаторы решили допустить россиян и белорусов в турнир, но соревноваться они должны были под "нейтральным флагом". Правда, это ничего не изменило, ведь они и дальше были гражданами России и Беларуси (победительница женского турнира Арина Сабаленко активно поддерживает самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко).

Достойно внимания Как Запад становится нечувствительным к войне: о чем свидетельствует скандал на Australian Open

Решение о допуске россиян и белорусов стало позором для организаторов, не сумевших справиться с нашествием любителей "русского мира". И создал опасный прецендент, которым теперь Международный олимпийский комитет пытается аргументировать возможность возвращения россиян в международные соревнования.

МОК прикрывается матчем украинки против россиянки на Australian Open

В МОК решили ответить на вопрос о возможном допуске россиян к международным соревнованиям. Там хотят, чтобы российские спортсмены могли соревноваться. Правда это должны быть только те атлеты, которые не поддерживают войну и соблюдают антидопинговые правила, и будут они выступать под "нейтральным" флагом. Правда, где получить таких "кристально чистых" российских спортсменов, в МОК еще не знают.

В то же время Настоящая "нейтральность" россиян: олимпийские чемпионы передали квадрокоптеру армии оккупантов

Но уже знают, что будет, если другие спортсмены откажутся выходить против россиян. Ничего. И в качестве примера приводят ситуацию на Australian Open. Хотя этот случай довольно отвратительный, но в МОК это не учли.

"В течение последних недель и месяцев мы видели, как украинские спортсмены соревновались с нейтральными спортсменами с российским или белорусским паспортом. Буквально в январе 2023 года Australian Open выиграла нейтральная спортсменка с белорусским паспортом. В первом раунде даже состоялся поединок между украинкой и теннисисткой с российским паспортом", – заявили в МОК.

Вот только там решили не вспоминать всю историю этого матча. И возникшего скандала.

Скандал из-за россиян на Australian Open

В первом круге Australian Open украинке Екатерине Байндль выпало играть против "нейтральной" спортсменки Камиллы Рахимовой. Официально причин отказаться от матча против соперницы у украинки не было, ведь играла она не против "россиянки", хотя ее паспорт указывал на другое.

На этот матч решили прийти российские болельщики. И не с пустыми руками. Они развернули российский флаг на трибунах, а один из них был в футболке с изображением российского диктатора Владимира Путина. Такое позорное поведение не смогло остаться без внимания не только украинцев, но и мирового сообщества. И организаторам Australian Open пришлось отреагировать, запретив любую российскую и белорусскую символику на турнире, а также символы российского вторжения в Украину.

Но россиян и их сторонников это никак не остановило. Как раз наоборот. И на четвертьфинал между россиянином Андреем Рублевым и сербом Новаком Джоковичем один из болельщиков как раз и пришел в футболке с большой буквой "z". А под стадионом прошел настоящий "шабаш" тех же поклонников "русского мера" с соответствующей атрибутикой.

Так что весь турнир, от первого раунда и до финала, прошел со шлейфом скандала из-за россиян. Хотя на турнире их официально не было. А были только "нейтральные" атлеты с российскими паспортами.

И именно такой пример решили привести в МОК. Он явно неудачен. Но показывает отношение организации к спортсменам, не желающим играть против представителей страны-агрессора. Прикрыв их статус "нейтральностью", у украинцев не будет возможности отказаться от матчей против них. А будут прикрывать это все "соблюдением Олимпийской хартии".