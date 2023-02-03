Яскравим випадком цьому є Australian Open. Організатори вирішили допустити росіян та білорусів до турніру, але змагатися вони повинні були під "нейтральним прапором". Правда це нічого не змінило, адже вони й далі були громадянами Росії та Білорусі (переможниця жіночого турніру Аріна Сабаленко активно підтримує самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка).

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Рішення про допуск росіян та білорусів став ганьбою для організаторів, які не зуміли справитися з навалою любителів "русского міра". І створив небезпечний прецендент, яким тепер Міжнародний олімпійський комітет намагається аргументувати можливість повернення росіян до міжнародних змагань.

МОК прикривається матчем українки проти росіянки на Australian Open

У МОК вирішили відповісти на питання щодо можливого допуску росіян до міжнародних змагань. Там хочуть, щоб російські спортсмени могли змагатися. Правда це мали б бути лише ті атлети, які не підтримують війну та дотримуються антидопінгових правил, і будуть вони виступати під "нейтральним" прапором. Правда де отримати таких "кришталево чистих" російських спортсменів, в МОК ще не знають.

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Але вже знають, що буде, якщо інші спортсмени таки відмовляться виходити проти росіян. Нічого. І як приклад наводять ситуацію на Australian Open. Хоча цей випадок – доволі огидний, але в МОК це не врахували.

"Протягом останніх тижнів і місяців ми бачили, як українські спортсмени змагалися з нейтральними спортсменами з російським чи білоруським паспортом. Буквально в січні 2023 року Australian Open виграла нейтральна спортсменка з білоруським паспортом. У першому раунді навіть відбувся поєдинок між українкою та тенісисткою з російським паспортом", – заявили в МОК.

От тільки там вирішили не згадувати всю історію цього матчу. І скандалу, який виник.

Скандал через росіян на Australian Open

У першому колі Australian Open українці Катерині Байндль випало грати проти "нейтральної" спортсменки Камілли Рахімової. Офіційно причин відмовитися від матчу проти суперниці в українки не було, адже грала ж вона не проти "росіянки", хоча її паспорт вказував про інше.

На цей матч вирішили прийти російські вболівальники. І не з порожніми руками. Вони розвернули російський прапор на трибунах, а один з них був у футболці із зображенням російського диктатора Владіміра Путіна. Така ганебна поведінка не змогла залишитися поза уваги не лише українців, але й світової спільноти. І організаторам Australian Open таки довелося відреагувати, заборонивши будь-яку російську та білоруську символіку на турнірі, а також символи російського вторгнення до України.

Та росіян та їх прибічників це жодним чином не зупинило. Якраз навпаки. І на чвертьфінал між росіянином Андрєєм Рубльовим та сербом Новаком Джоковичем один з вболівальників якраз і прийшов у футболці з великою літерою "z". А під стадіоном відбувся справжній "шабаш" тих самих прихильників "русского міра" з відповідною атрибутикою.

Тож весь турнір, від першого раунду і до фіналу, пройшов зі шлейфом скандалу через росіян. Хоча на турнірі їх офіційно не було. А були лише "нейтральні" атлети з російськими паспортами.

І саме такий приклад вирішили навести в МОК. Він явно невдалий. Але показує ставлення організації до спортсменів, які не хочуть грати проти представників країни-агресора. Прикривши їх статус "нейтральністю", в українців не буде можливість відмовитися від матчів проти них. А прикриватимуть це все "дотриманням Олімпійської хартії".