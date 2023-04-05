МОК поможет обойти запрет правительства для украинских спортсменов, желающих соревноваться с россиянами

Международный олимпийский комитет продолжает обесценивать войну в Украине и делать вид, что россиянам есть место в цивилизованном мире. Организация хочет подставить плечо украинцам, которые считают нормальное соревноваться с россиянами.

В конце марта Международный олимпийский комитет принял резонансное решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии. Несмотря на войну в Украине, организация разрешила федерациям пускать на соревнования игроков из этих стран.

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Выступать они могут только под нейтральным флагом и в случае соблюдения антивоенных требований. Тем не менее, это вызвало негодование в украинском сообществе.

В ответ на такое решение Кабмин принял постановление о запрет для украинских спортсменов участвовать в международных соревнованиях, где выступают россияне.

Международный олимпийский комитет отреагировал на это требование. Он считает, что правительство Украины нарушает Олимпийскую хартию и предложило помощь нашим спортсменам, которые хотят играть с россиянами.

В случае реализации такое решение будет противоречить позициям ряда украинских спортсменов и других членов украинского олимпийского сообщества. Недавно Федерация тенниса Украины заявила, что такое решение приведет к уничтожению украинского тенниса. МОК всегда придерживался и будет придерживаться своей политики по защите спортсменов. Поэтому если это будет реализовано, спортсмены, которые захотят участвовать в соревнованиях и лишатся поддержки своих национальных спортивных федераций и НОК из-за вмешательства государства, могут рассчитывать на прямую поддержку Фонда солидарности олимпийского движения для олимпийского сообщества Украины и программы поддержки спортсменов МОК,

– говорится в заявлении организации.

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Более того, Международный олимпийский комитет сравнил войну с другими вооруженными конфликтами в мире. Он считает, что, несмотря на организацию геноцида украинцев, Россия должна быть представлена в международных соревнованиях. Пусть и под нейтральным флагом.

"Из-за того факта, что, к сожалению, в мире слишком много войн, вооруженных конфликтов и кризисов, мы видели, как почти на всех Играх спортсмены соревнуются друг с другом, несмотря на то, что их страны находятся в состоянии войны или конфликта. Сейчас в В мире продолжаются 70 вооруженных конфликтов, войн или кризисов, включая ситуации на Ближнем Востоке, Африке и Южном Кавказе. войны и позволяют своим спортсменам участвовать в международных спортивных состязаниях без ограничений.

Одним из примеров является Йемен. По данным ЮНИСЕФ, восемь лет жестокого конфликта, экономического коллапса и разрушенной системы социальной поддержки опустошили Йемен и привели к тому, что около 11 миллионов детей нуждаются в гуманитарной помощи. Около 2,2 миллионов детей страдают от острого недоедания. Во время недавнего разговора с глобальной сетью комиссий спортсменов, атлет из Йемена отметил, что несправедливо наказывать спортсменов за ошибки их правительств. Йеменские спортсмены сталкиваются с трудностями и проблемами из-за войны в стране,

– объясняет МОК.

Россиян пока не допустили к Олимпиаде

Напомним, что МОК разрешил допустить россиян к соревнованиям только под нейтральным флагом при отсутствии поддержки в войне и непричастности к военным структурам. Это не касается команд из стран-агрессорок, а только спортсменов-индивидуалов.

При этом МОК пока не обсуждал возможный допуск россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже и зимним ОИ-2026 в Милане. Пока речь идет только о турнирах под эгидами федераций.

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Вопрос участия представителей России и Белоруссии на самих олимпийских турнирах будет еще обсуждаться. Организация позже примет соответствующее решение без привязки к результатам квалификационных соревнований.