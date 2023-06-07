Террористам не место в спорте: МОК отзовет признание Международной ассоциации бокса, подыгрывающей РФ

Международный олимпийский комитет готов лишить лицензии IBA из-за несоблюдения требований организации. При этом бокс останется на Олимпийских играх-2024.

После начала полномасштабной войны России против Украины, почти все спортивные федерации ввели санкции против представителей страны-террористки. Сначала МОК даже рекомендовал вообще не пускать россия и белорусов на международные соревнования.

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Впрочем, все это время санкции против оккупантов игнорировала Международная ассоциация бокса (IBA). Они не только не отстранили россиян от соревнований, но и позволяли спортсменам выступать под флагом страны-террористки.

МОК против прокремлевской организации

Удивляться такому поведению IBA не стоит, поскольку его президентом является россиянин Умар Кремлев. Он не только является представителем РФ, но и близким другом Владимира Путина и сторонником идеи возрождения СССР.

Однако МОК решил не мириться с позорными действиями IBA. Исполнительный совет организации рекомендовал комитету отозвать признание Международной ассоциации бокса.

Совет пришел к выводу, что IBA не выполнила требования МОК по нейтралитету для россиян и белорусов. Решение о непризнании боксерской ассоциации должно быть принято 22 июня на внеочередной сессии.

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Бокс останется на Олимпийских Играх

Исполнительный совет МОК рекомендовал оставить бокс в олимпийской программе на Игры-2024 в Париже. Напомним, что многие организации вышли из состава IBA и основали новую ассоциацию World Boxing. Среди них – представители США, Швеции, Германии, Нидерландов, Великобритании и других.

Отметим, что в марте этого года МОК принял контраверсионное решение по допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям. Комитет советует предоставлять спортсменам из стран-террористок возможность выступать, но только под нейтральным флагом и при соблюдении антивоенных требований.