Россиян начинают постепенно возвращаться в международный спорт. Согласно рекомендациям МОК, почти все федерации заставляют представителей страны-террористки выступать под собственным флагом.

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Впрочем, Международная ассоциация бокса (IBA) пошла еще дальше. Еще в прошлом году в организации заявили, что не только допустят россиян и белорусов к соревнованиям, но и позволят им выступать по собственным флагам и гимнам.

Это неудивительно, ведь президентом IBA пропутинский россиянин Умар Кремлев. Конечно, такая ситуация не устраивает многих представителей цивилизованного мира.

Новая организация ради Олимпийских игр

Поэтому МОК отказался сертифицировать соревнования IBA как квалификационные к Олимпиаде. Остальные страны решили не молчать, а создать собственную организацию – World Boxing.

Она будет объединять любительский бокс в целях сохранения этого вида спорта в статусе олимпийского. World Boxing возглавляет Временный исполнительный комитет.

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Финансовые преимущества

В его состав входят представители национальных федераций США, Германии, Великобритании, Нидерландов, Филиппин и Швеции. При этом World Boxing имеет и финансовые преимущества над IBA, спонсируемой российским "Газпромом".

Организация под руководством Кремлева предлагает около 200 тысяч долларов за золотые медали соревнований. В свою очередь, бюджет WB на медали составит почти миллион, а именно 900 тысяч долларов.

К слову, представители восьми стран бойкотировали женский и мужской чемпионаты мира по боксу-2023 из-за участия россиян. На состязание не поехали американцы, канадцы, голландцы, британцы, норвежцы, шведы, чехи и поляки.