Международный олимпийский комитет решил и дальше заигрывать с террористами, допустив к Олимпийским играм в Париже российских и белорусских атлетов. Такое необдуманное решение вызвало "цунами" недовольства в украинском обществе.

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Сосновский: Россиянам нет оправдания

Главный тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский осудил допуск представителей стран-агрессоров. По мнению специалиста, россиян не должно быть на Олимпиаде в каком-либо статусе.

Мое мнение однозначно – россияне не должны быть допущены к Олимпийским играм. Пока Россия – это страна-агрессор, пока она убивает наших людей, спортсменов. Я думаю, что мир очень жесток, неправ. Мне непонятно, что они делают. Эти оправдания, что они не виноваты... Нет им оправдания. Они виноваты все, вся их нация. Нет хороших и плохих. Для меня это решение – абсурдно и неприемлемо. Мы не можем с ними находиться, нейтральны или нет – они россияне. Что меняется от того, под каким они флагом,

– заявил Сосновский.

Сосновский: Там, где выступают россияне в боксе, мы не участвуем

Тренер подчеркнул, что у каждой украинской федерации есть погибшие спортсмены, не говоря о разрушенных объектах инфраструктуры.

У меня только в национальной взрослой команде пять-шесть человек погибли. И это только бокс. А сколько они разрушили спортивных объектов? Для меня это неприемлемо. Я бы бойкотировал все. Мне непонятны моменты, когда говорят: "Нам нужны медали". А как объяснить тем, которые отдали жизнь и сегодня с автоматами воюют и защищают?

– сказал Сосновский.

По словам главного тренера, МОК сам себе противоречит. Сначала отстранили ОКР из-за нарушения олимпийской хартии. А потом допускают атлетов из страны, которая пренебрегает общими принципами. Поэтому позиция Сосновского однозначна – не участвовать в одних соревнованиях с россиянами.

У нас принято решение, что там, где выступают россияне в боксе, мы не участвуем. Моя позиция как тренера: я не буду находиться в одном помещении, выходить в один ринг. Если бы что-то изменилось, я не буду ехать на эти соревнования. Тренеры личные – если захотят, я не могу запретить. Моя точка зрения неизменна,

– рассказал Сосновский.

Отметим, что Украина получила одну олимпийскую лицензию в боксе. В весовой категории до 80 кг квалифицировался Александр Хижняк.

У "нейтральных" россиян еще нет никаких лицензий по боксу. Однако они смогут попасть в Париж через соревнования на двух мировых отборочных турнирах 2024 года.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный призвал МОК снять розовые очки. Чиновник не исключил бойкот Олимпиады со стороны Украины.