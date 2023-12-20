В начале декабря Международный олимпийский комитет принял позорное решение о допуске россиян и белорусов к Играм-2024. Спортсмены из стран-террористок примут участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Для того чтобы иметь возможность выступить в Париже, атлеты не должны быть никак связаны с силовыми структурами этих государств. Однако возникают большие вопросы, добросовестно ли МОК будет выполнять проверку этой самой "нейтральности".

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Белорусская борчиха оказалась не "нейтральной"

Очередным подтверждением, что организация, возглавляемая Томасом Бахом, не способна или не хочет этого делать, является допуск к Олимпиаде-2024 Ванессы Колодинской. Представительница сборной Беларуси по борьбе получила премию "Белорусский спортивный Олимп", указ о предоставлении которой подписал Александр Лукашенко, сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистский сайт самопровозглашенного президента Беларуси.

Из документа о присуждении премии стало известно, что борчиха является "инструктором по спорту наивысшей квалификации спортивной команды Министерства внутренних дел Беларуси". Это полностью противоречит статусу "нейтральности", о котором постоянно заявляет МОК.

Отметим, что Колодинская квалифицировалась на Олимпийские игры-2024, поэтому возникает вопрос к Томасу Баху и компании: "как это стало возможным?"

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения МОК рекомендовал отстранить представителей России и Беларуси от международных соревнований, однако 28 марта 2023 года решил изменить единое правильное решение на позорную историю с нейтральным статусом.

Как видим, это не работает, поэтому Томасу Баху следует задуматься, правильно ли он все делает?