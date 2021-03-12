Рома неожиданно разгромила Шахтер в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Всю вину за первое взятие ворот "горняков" взял на себя фланговый защитник Исмаили.

Ошибка Исмаили

В Риме 11 марта Шахтер потерпел разгромное поражение от Ромы. Защитник дончан Исмаили поделился впечатлениями от провального поединка в Лиге Европы.

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Бразилец взял всю вину на себя за первое взятие ворот Шахтера, которое случилось на 23-й минуте первого тайма.

Первый гол – моя ошибка. Я неправильно прочитал игру, когда услышал крик. Правый защитник просил передачу, а я выбрал плохую позицию, не сыграл до конца против Пеллегрини. К сожалению, я ошибся, что привело к взятию наших ворот,

– заявил Исмаили.

Исмаили после матча вылил негатив и в сторону судейских решений, которые во многих моментах были странными. По его мнению, соперники часто нарушали правила, но судья как будто не видел нарушений правил, указывая на продолжение встречи. Что не скажешь о решении судей в моментах нарушения правил со стороны футболистов донецкого клуба.

Исмаили надеется, что несмотря на поражение 0:3 команде удастся реабилитироваться во втором поединке в Киеве. Ответный матч состоится 18 марта.

Видео первого взятия ворот "горняков"