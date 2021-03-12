Рома несподівано розгромила Шахтар у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Всю провину за перше взяття воріт "гірників" взяв на себе фланговий захисник Ісмаїлі.

Помилка Ісмаїлі

У Римі 11 березня Шахтар зазнав розгромної поразки від Роми. Захисник донеччан Ісмаїлі поділився враженнями від провального поєдинку у Лізі Європи.

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Бразилець взяв всю провину на себе у першому взятті володінь Шахтаря, яке сталось на 23-й хвилині першого тайму.

Перший гол – моя помилка. Я неправильно прочитав гру, коли почув крик. Правий захисник просив передачу, а я обрав погану позицію, не зіграв до кінця проти Пеллегріні. На жаль, я помилився, що призвело до взяття наших воріт,

– заявив Ісмаїлі.

Ісмаїлі після матчу вилив негатив і у сторону суддівських рішень, які у багатьох моментах були дивними. На його думку, суперники доволі часто порушували правила, але суддя ніби не бачив порушень правил, вказуючи на продовження зустрічі. Що не скажеш про рішення суддів у моментах порушення правил зі сторони футболістів донецького клубу.

Ісмаїлі сподівається, що попри поразку 0:3 команді вдасться реабілітуватись у другому поєдинку у Києві. Матч-відповідь відбудеться 18 березня.

Відео першого взяття воріт "гірників"