Мой забитый мяч – это не важное событие, – Миколенко об адаптации в Эвертоне

Виталий Миколенко начинает завоевывать расположение английских болельщиков и тренеров Эвертона. Фланговый защитник помог "ирискам" на выезде обыграть Лестер.

Миколенко: Это делает меня счастливым

Уже на 6-й минуте матча Виталий Миколенко открыл счет в матче – 0:1. Украинский защитник отличился дебютным голом в футболке Эвертона. "Ириски" отпраздновали победу со счётом 1:2.

К тему Миколенко засыпали комплиментами после дебютного гола за Эвертон

В послематчевом комментарии Миколенко прокомментировал первый результативный удар по Эвертону и рассказал о своей адаптации в составе английского клуба.

Виталий отметил важность каждого добытого очка. Его команда находится в опасной зоне. Эвертон от зоны вылета удаляет только один пункт.

Мой забитый мяч – это не важное событие. Важно – это набранные командой три очка. Игра была очень тяжелой, но мы справились и одержали победу. Это делает меня счастливым. Все, что имеет значение в оставшихся матчах – это в дальнейшем побеждать. Не важно, против кого мы будем играть. Нам нужны три очка в каждой встрече, мы будем настраиваться именно на такой результат,

– рассказал украинский защитник.

22-летний левый защитник прокомментировал празднование гола, когда вся команда подбежала к нему, чтобы поздравить с мячом. Миколенко отметил, что такие моменты придают мотивации и уверенности в футбольном поле.

"С каждой игрой чувствую себя все более уверенным"

Украинец отметил яростных болельщиков Эвертона, приехавших на выездной поединок, чтобы поддержать команду. Миколенко заверил, что с каждой следующей игрой чувствует себя лучше в новом коллективе.

"С каждой игрой чувствую себя все более уверенным. Главный тренер помогает в этом, особенно во время перерывов между матчами, когда у нас есть возможность поработать на тренировку", – ответил футболист сборной Украины.

Карьера Миколенко в Эвертоне

22-летний левый защитник 1 января 2022 года сменил футболку Динамо и Эвертона.

Его контракт с англичанами рассчитан до конца июня 2026 года.

В новой команде Миколенко отыграл 13 матчей, в которых забил один гол.